Вторую мощную вспышку на Солнце зафиксировали ученые

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Москва, 8 сентября. Уникальное явление было зафиксировано российскими учеными из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

В четверг к Земле приблизились облака плазмы. Их появление спровоцировала самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, которая произошла 6 сентября.

По данным специалистов, приблизительный размер плазменных облаков на орбите Земли составляет до ста миллионов километров. Явление было зафиксировано вечером 7 сентября. Второй вспышке присвоили наивысший класс активности — Х.

Ранее сообщалось, что мощнейшая вспышка на Солнце способна нарушить работу спутников на орбите Земли.