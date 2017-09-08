Поезда на белорусском направлении МЖД идут с опозданием из-за ЧП

В Избранное

Москва, 8 сентября. Движение поездов на белорусском направлении Московской железной дороги было приостановлено из-за повреждения контактной сети после наклона опоры, сообщает пресс-служба МЖД.

Около девяти часов вечера на перегоне Одинцово — Голицыно в районе остановки Здравница наклонилась опора контактной сети. Из-за этого на белорусском направлении МЖД было остановлено движение пассажирских и пригородных поездов.

На место ЧП выехали ремонтные бригады. Причины случившегося выясняются.

«В 22.24 было подано напряжение и возобновлено движение поездов вариантным графиком по первому главному пути на перегоне Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД», — говорится в сообщении МЖД.

Между проходом поездов увеличится временной интервал, поскольку составы будут проходить участок по очереди. Некоторые электрички снимут с рейсов, несколько проследуют по укороченному маршруту. Чтобы разгрузить железную дорогу на участке Одинцово — Голицыно запустили дополнительные автобусы.

Из-за происшествия от часа до двух задержаны два пассажирских поезда Москва — Полоцк и Москва — Гомель, а также две «Ласточки», идущие по маршруту Смоленск — Москва.