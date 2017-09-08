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Происшествия
Поезда на белорусском направлении МЖД идут с опозданием из-за ЧП
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    Поезда на белорусском направлении МЖД идут с опозданием из-за ЧП

    0:34  8 Сентября 2017
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    Поезда на белорусском направлении МЖД идут с опозданием из-за ЧП

    Москва, 8 сентября. Движение поездов на белорусском направлении Московской железной дороги было приостановлено из-за повреждения контактной сети после наклона опоры, сообщает пресс-служба МЖД.

    Около девяти часов вечера на перегоне Одинцово — Голицыно в районе остановки Здравница наклонилась опора контактной сети. Из-за этого на белорусском направлении МЖД было остановлено движение пассажирских и пригородных поездов.

    На место ЧП выехали ремонтные бригады. Причины случившегося выясняются. 

    «В 22.24 было подано напряжение и возобновлено движение поездов вариантным графиком по первому главному пути на перегоне Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД»,  — говорится в сообщении МЖД. 

    Поезда на белорусском направлении МЖД идут с опозданием из-за ЧП

    Между проходом поездов увеличится временной интервал, поскольку составы будут проходить участок по очереди. Некоторые электрички снимут с рейсов, несколько проследуют по укороченному маршруту. Чтобы разгрузить железную дорогу на участке Одинцово — Голицыно запустили дополнительные автобусы.

    Из-за происшествия от часа до двух задержаны два пассажирских поезда Москва — Полоцк и Москва — Гомель, а также две «Ласточки», идущие по маршруту Смоленск — Москва.

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    Автор: Олеся Волкова
    #чп #происшествия #ржд #транспорт #мжд
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