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Москва, 7 сентября. Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Из-за ДТП были перекрыты три полосы движения в сторону области. Об этом сообщают экстренные службы столицы.

ДТП произошло на Варшавском шоссе около дома 40, пишет РИА Новости. Столкнулись семь автомобилей, в результате чего оказались перекрыты три полосы в сторону области.

Как сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД, по предварительным данным в результате ДТП пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, собирая подробную информацию о причинах ДТП.