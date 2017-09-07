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Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
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    Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

    22:49  7 Сентября 2017
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    Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

    Москва, 7 сентября. Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Из-за ДТП были перекрыты три полосы движения в сторону области. Об этом сообщают экстренные службы столицы.

    ДТП произошло на Варшавском шоссе около дома 40, пишет РИА Новости. Столкнулись семь автомобилей, в результате чего оказались перекрыты три полосы в сторону области.

    Как сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД, по предварительным данным в результате ДТП пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, собирая подробную информацию о причинах ДТП.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #москва #дтп #варшавское шоссе
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