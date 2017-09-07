Москвичей пригласят на выборы 10 сентября по СМС

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Москва, 7 сентября. Московская городская избирательная комиссия приняла решение организовать СМС-рассылку для оповещения жителей столицы о муниципальных выборах 10 сентября.

Как сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов, в четверг была достигнута договоренность и принято решение, оповещать при помощи СМС о выборах избирателей, как и на выборах депутатов Государственной думы. Ожидается, что сообщения получат порядка двух миллионов москвичей.

Рассылку получат авторизованные пользователи порталов госуслуг и «Активный гражданин», сообщает ТАСС. В сообщении будет содержаться приглашение на выборы и ссылка на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес участковой избирательной комиссии.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата.