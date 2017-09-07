Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье
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Москва, 7 сентября. ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Подмосковье на Щелковском шоссе. Об этом сообщает областное МВД.
Как сообщается, все автомобили двигались в попутном направлении. Столкновение произошло на 30-м километре около автозаправки. Причины ДТП сейчас выясняются, пишет RT.
Из-за аварии на шоссе произошла пробка, которую удалось ликвидировать лишь через пару часов. В результате ДТП пострадали два человека, они был экстренно госпитализированы в ближайшую больницу.