Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье

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Москва, 7 сентября. ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Подмосковье на Щелковском шоссе. Об этом сообщает областное МВД.

Как сообщается, все автомобили двигались в попутном направлении. Столкновение произошло на 30-м километре около автозаправки. Причины ДТП сейчас выясняются, пишет RT.

Из-за аварии на шоссе произошла пробка, которую удалось ликвидировать лишь через пару часов. В результате ДТП пострадали два человека, они был экстренно госпитализированы в ближайшую больницу.