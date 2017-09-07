Часть Пречистенской набережной в Москве закроют для проезда до 8 сентября

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Москва, 7 сентября. В связи с проведением ремонтных работ по программе благоустройства «Моя улица» в Москве закрыта для проезда Пречистенская набережная на участке от Новокрымского до Соймоновского проезда до утра 8 сентября.

Как сообщается, на участке будут установлены 30 смотровых и еще 10 дождеприемных колодцев. Кроме того, планируется уложить 4,5 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия.

По данным газеты «Известия», для проведения ремонтно-строительных работ будут перекрыты несколько переулков, прилегающих к набережной: Хилков, Турчанинов, Коробейников и 1-й Зачатьевский. Движение будет разрешено только для проезда спецтехники, а также жителей окрестных кварталов.