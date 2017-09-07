Торгово-деловой комплекс появится на месте долгостроя в Москве

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Москва, 7 сентября. На Кронштадтском бульваре в российской столице завершат строительство торгово-делового комплекса. Об этом сообщили в четверг представители московской мэрии.

Непосредственно площадь объекта составит около 15,4 тысяч квадратных метров.

«Рядом со станцией метро «Водный стадион» завершат строительство торгово-делового комплекса», — указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее заместитель главы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о том, что реконструкция ряда развязок МКАД будет продолжена.