Собянин распорядился оборудовать камерами все избирательные участки в Москве

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Москва, 11 июля. Московские власти намерены оснастить все избирательные участки видеокамерами в преддверии муниципальных выборов. Такое распоряжение дал во вторник мэр города Сергей Собянин.

Всего предполагается подключить к системе видеонаблюдения свыше трех тысяч участков, чтобы на каждый приходилось по две камеры. Исключение составят закрытые учреждения — больницы, тюрьмы и воинские части. Отметим также, что впервые камеры будут следить за работой территориальной комиссии, которая собирает данные с участков и формирует общий протокол.