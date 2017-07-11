Московский суд объяснил, почему инвалида-колясочника приговорили к реальному сроку

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Москва, 11 июля. Тимирязевский суд Москвы объяснил, почему инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, осужденному за разбой, назначили наказание в виде лишения свободы.

По словам пресс- секретаря суда Марии Прохорычевой, вынести другой приговор за такое преступление не позволило действующее уголовное законодательство. Теперь вопрос о том, может ли наказание быть исполнено, решит ФСИН.

Кроме того, она указала на то, что заболевание Мамаев, у которого атрофированы все мышцы, а не включено в перечень заболеваний, утвержденных приказом Минздравом и Минюстом об освобождении от реального срока тяжелобольных людей.

Напомним, 30 июня Мамаева приговорили к 4,5 годам колонии за организацию разбойного нападения. В настоящее время он находится в больнице, где проходит медосвидетельствование, в ходе которого медики решат, можно ли его содержать в СИЗО.