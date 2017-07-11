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Погибшая в московском офисе женщина скрывала свои связи со стрелком
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    Погибшая в московском офисе женщина скрывала свои связи со стрелком

    13:29  11 Июля 2017
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    Погибшая в московском офисе женщина скрывала свои связи со стрелком

    Москва, 11 июля. Родственники девушки, расстрелянной в офисе в Москве, не знали о ее отношениях со стрелком. По словам источника, близкого к семье погибшей, она встречалась с каким-то мужчиной, но имени его родным не раскрывала.

    Ранее стало известно, что злоумышленник, открывший стрельбу в офисе в одном из ТЦ на Алтуфьевском шоссе в Москве, является бывшим сотрудником ГИБДД, полковником.

    По данным следствия, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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