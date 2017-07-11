Отпевание народного художника СССР Ильи Глазунова началось в Москве

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Москва, 11 июля. В Москве началось прощание с народным художником СССР Ильей Глазуновым, который скончался 9 июля от остановки сердца на 88-м году жизни. Отпевание проходит Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Траурную церемонию проводят митрополит Истринский Арсений, наместник Сретенского монастыря владыка Тихон и наместник Донского монастыря владыка Парамон.

Как сообщает «Инфореактор», проводить Глазунова в последний путь пришли не только родные и близкие, но и студенты Российской академии живописи. Похоронен художник будет на Новодевичьем кладбище.