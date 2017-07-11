Следователи узнали о любовной связи московского стрелка и его жертвы

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Москва, 11 июля. Мужчина, застреливший женщину в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве, был ее сожителем. Об установлении предварительной причины стрельбы сообщила представитель столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел из-за бытового конфликта. Следователи установили, что стрелок и его жертва состояли в отношениях. По предварительным данным, мужчина выстрелил в свою любовницу не менее четырех раз, а после этого покончил с собой. Пострадавшая от полученных ранений скончалась.

Кроме того, стало известно, что злоумышленник был вооружен пистолетом Макарова, уточнил источник агентства ТАСС.

