«Волшебный» детский сад в Подмосковье поразил иностранцев

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Москва, 11 июля. Зарубежные пользователи Интернет очень высоко оценили необычный дизайн подмосковного детского сада, открывшегося в поселке Совхоз имени Ленина в 2013 году. Похожий на замок детский сад назвали «русской сказкой» и «замком детства».

«Замок детства» можно назвать самым потрясающим детсадом на планете, и на то есть причины. Этот чудесный комплекс состоит из пестрого замка средневекового стиля, игровых площадок. Здесь расположены футбольное поле, горки, качели и цветочные сады, чтобы дети всегда развлекались», — приводит «Ридус» текст публикации на западном ресурсе, где публикуются статьи о всяческих необычных местах и людях.

В такой бы с радостью бежал каждый ребёнок!



Детский сад «Замок детства», Совхоз имени Ленина, Подмосковье. pic.twitter.com/BJfu5rEl8x — Yudin Vyacheslav (@dupel90) November 18, 2016

Авторы статьи о российском детском саду высоко оценили дошкольное образовательное учреждение, заявив, что «именно в такой атмосфере дети смогут в полной мере, как им всегда хочется, побыть принцами и принцессами. «Хочу, чтобы мой сын ходил в такой детсад», — возбужденно делятся мнением читатели.

При этом стоимость места в таком саду не так высока — выкупленные бюджетом места обойдутся родителям всего в 1800 рублей.