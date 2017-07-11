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«Волшебный» детский сад в Подмосковье поразил иностранцев
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    «Волшебный» детский сад в Подмосковье поразил иностранцев

    12:28  11 Июля 2017
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    «Волшебный» детский сад в Подмосковье поразил иностранцев

    Москва, 11 июля. Зарубежные пользователи Интернет очень высоко оценили необычный дизайн подмосковного детского сада, открывшегося в поселке Совхоз имени Ленина в 2013 году. Похожий на замок детский сад назвали «русской сказкой» и «замком детства».

    «Замок детства» можно назвать самым потрясающим детсадом на планете, и на то есть причины. Этот чудесный комплекс состоит из пестрого замка средневекового стиля, игровых площадок. Здесь расположены футбольное поле, горки, качели и цветочные сады, чтобы дети всегда развлекались», — приводит «Ридус» текст публикации на западном ресурсе, где публикуются статьи о всяческих необычных местах и людях.

    Авторы статьи о российском детском саду высоко оценили дошкольное образовательное учреждение, заявив, что «именно в такой атмосфере дети смогут в полной мере, как им всегда хочется, побыть принцами и принцессами. «Хочу, чтобы мой сын ходил в такой детсад»,  — возбужденно делятся мнением читатели.

    При этом стоимость места в таком саду не так высока — выкупленные бюджетом места обойдутся родителям всего в 1800 рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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