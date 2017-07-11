Уникальная выставка чудес России открылась в Москве

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Москва, 11 июля. Уникальная мультимедийная выставка «Чудеса России» открылась в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве.

Объекты для выставки, приуроченной к Году экологии были выбраны в ходе всенародного голосования, проведенного телеканалом «Россия», радиостанцией «Маяк» и газетой «Известия», уточняет РИАМО. Всего в список финалистов попали около ста природных ландшафтов и шедевров архитектуры.

Среди них есть как малоизвестные, так и имеющие мировую известность, например, озеро Байкал, долина гейзеров на Камчатке и дворцово-парковый ансамбль в Петергофе.

