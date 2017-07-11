СК раскрыл обстоятельства стрельбы в московском офисе

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Москва, 11 июля. СК РФ сообщил подробности ЧП со стрельбой в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе, 27 в Москве. По данным ведомства, стрелок произвел несколько выстрелов в женщину, а после покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливается мотивы и картина произошедшего.

