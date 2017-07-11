Две уроженки Киргизии пострадали при пожаре в московском ТЦ «РИО»

В Избранное

Бишкек, 11 июля. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «РИО» в Москве пострадали две гражданки Киргизии. Соответствующая информация приводится в сообщении посольства республики в России.

Согласно приведенным данным, пострадавшие сейчас находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Киргизским дипломатам также стали известны имена и фамилии соотечественниц.

Как отмечается в документе, работники киргизского диппредставительства в России контактируют с врачами больницы, в которой находятся пострадавшие от огня женщины.

Напомним, ранее стало известно, что семь человек, пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре «РИО», на вертолетах были доставлены в институт имени Склифосовского.



