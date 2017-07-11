Пострадавших при пожаре в московском ТЦ «РИО» доставляли в больницу вертолетами

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Москва, 11 июля. Семь человек, пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре «РИО» в Москве на вертолетах были доставлены в институт имени Склифосовского. Еще 11 пострадавших увезли в столичные клиники на машинах скорой помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, огонь в здании «РИО» возник накануне вечером. По последним данным, пострадали 18 человек, среди которых один несовершеннолетний.

14 из них все еще находятся в больницах. Состояние четырех человек врачи оценивают как тяжелое.