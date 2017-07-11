Участок Ленинградского проспекта в Москве перекрыли до конца года

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Москва, 11 июля. Из-за строительства участка Третьего пересадочного контура (ТПК) в Москве до конца года перекрыты участки Ленинградского проспекта, а также Театральной и Московской аллей.

Как стало известно, Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51 и Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской перекрыты до 31 декабря. Одновременно на Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35 ограничено движение по одной полосе.

ТПК будет включать 31 станцию, которые обеспечат 21 пересадку на все радиальные линии метрополитена и Московское центральное кольцо, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что более 140 километров новых линий построят в московском метрополитене к 2021 году.