Редкие сорта роз покажут москвичам в Биологическом музее

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Москва, 11 июля. Жители российской столицы смогут увидеть редкие сорта роз на выставке, открытой в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева. Выставка откроется во вторник в рамках проекта «Цветы наших садов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители необычной выставки смогут увидеть крупные и раскидистые соцветия, а также новейшие и самые старинные сорта растений. Гостям будут показаны крупные и маленькие цветы редкой расцветки. Организаторы также выставят на обзор чайно-гибридные сорта.

Эксперты, которые будут присутствовать на выставке, расскажут, почему одна роза идеально подходит для украшения цветника, а другую лучше поставить в вазу. Они также объяснят, почему одна роза хорошо цветет в полутени, а другая любит яркое солнце.