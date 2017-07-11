Мужчина воровал инструменты в строительном магазине и продавал их в Подмосковье

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Москва, 11 июля. Житель Коломны воровал электрические инструменты из строительного магазина на Озерском проезде в Московской области и сбывал их по заниженной цене. Об этом во вторник сообщает Главное управление Следственного комитета России по Подмосковью.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

В настоящее время 36-летний мужчина задержан, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам подозреваемого, он продавал краденные товары.

Известно, что ранее житель Подмосковья был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может оказаться за решеткой — ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в середине июня пенсионер угнал три грузовика в Московской области и сдал их на металлолом.