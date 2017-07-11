Более двух тысяч люков на дорогах заменят в Москве до октября

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Москва, 11 июля. Муниципальная организация «Автомобильные дороги» собирается закупить свыше двух тысяч люков, которые будут установлены на дорогах российской столицы.

Они соответствуют всем предусмотренными нормативами требованиям: изготовлены из прочного чугуна, с легкостью выдерживают нагрузку до 40 тонн и укладываются вровень с асфальтом. Об этом сообщает «360° Подмосковье» со ссылкой на портал московской мэрии.

Новые люки планируют установить до октября текущего года в рамках программы ежегодного дорожного ремонта.