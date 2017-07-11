Тепло и сухо: в Москву возвращается лето

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Москва, 11 июля. Во вторник небесная канцелярия порадует жителей и гостей столицы России сухой и очень теплой погодой.

Как сообщает ТАСС, в Москве и МО воздух в течение дня прогреется до +25 градусов, во вторник будет много солнца, минимум облаков, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.

Добавим, что в ночь на среду возможен небольшой дождь, воздух остынет до +15 градусов. Завтра в столичном регионе снова будет сухо и тепло, правда, возможно усиление скорости ветра.

