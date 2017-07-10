Тело задушенного мужчины найдено в парке в центре Москвы

В Избранное

Москва, 10 июля. В Фестивальном парке в Москве найдено тело мужчины. По предварительной версии правоохранителей, местный житель покончил с собой.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ночью в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа. На месте был обнаружен мужчина 30-35 лет, не подающий признаков жизни. В ходе осмотра правоохранители не нашли никаких внешних признаков насильственной смерти. Вероятно, причиной смерти является суицид в виде удушения.

Тело москвича было направлено в морг на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области поезд наехал на лежащего на путях мужчину.