Синоптики попрощались с пиком похолодания в Москве

В Избранное

Москва, 10 июля. В российской столице закончился пик похолодания. Уже 11 июля столбик термометра повысится до 25 градусов.

Как отмечает «РИАМО», 8 июля 2017 года стало самым холодным не только в XXI веке, но и за последние 25 лет. В 1992 году была зафиксирована температура на 0,1 градус холоднее. К максимально низкой температуре добавилась облачность и постоянный дождь.

Тем не менее, синоптики ликуют — пик похолодания закончился, температура в Москве поднимется выше 20 градусов тепла.