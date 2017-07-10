В понедельник в Москве потеплеет до 22 градусов

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Москва, 10 июля. По-настоящему летняя погода возвращается в столицу в начале этой недели. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр.

В понедельник воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов тепла, небо будет практически весь день чистое, сообщает Газета.Ru.

Однако синоптики предупреждают, что местами возможен небольшой дождь. Теплый восточный ветер сменится на западный.

Ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, но во вторник погода вновь порадует — 23-25 градусов тепла.

Как стало известно ранее, в Петербурге в понедельник ожидается теплая погода. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, однако в середине недели возможны ливни. Впрочем, на температуре это никак не отразится.