Синоптики рассказали, когда лето вернется в Москву

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Москва, 9 июля. На следующей неделе в Москве потеплеет, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, — констатировала синоптик, — температура ожидается примерно на уровне климатической нормы».

По прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в столице прогреется до 25 градусов. Однако Макарова предупредила, что также не исключена и вероятность небольших и кратковременных дождей.

Ранее синоптики заявили, что с грядущего понедельника, 10 июля, в Петербурге воздух начнет прогреваться, и столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.