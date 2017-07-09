Синоптики рассказали, когда лето вернется в Москву
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Москва, 9 июля. На следующей неделе в Москве потеплеет, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, — констатировала синоптик, — температура ожидается примерно на уровне климатической нормы».
По прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в столице прогреется до 25 градусов. Однако Макарова предупредила, что также не исключена и вероятность небольших и кратковременных дождей.
Ранее синоптики заявили, что с грядущего понедельника, 10 июля, в Петербурге воздух начнет прогреваться, и столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.