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Молодой москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой
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    Молодой москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой

    12:21  9 Июля 2017
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    Молодой москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой

    Москва, 9 июля. 27-летний москвич после вечернего чаепития с бабушкой покончил с собой, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

    Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в районе Бибирево. По словам пожилой женщины, накануне вечером она пила чай с 27-летним внуком, после чего он отправился спать. Через несколько часов она обнаружила его мертвым. В руках у молодого человека был зажат нож.

    Правоохранительные органы не обнаружили в доме предсмертной записки. По словам родственницы, внук не злоупотреблял спиртными напитками, однако большую часть времени проводил за компьютером, передает «Подмосковье 360».

    Молодой москвич покончил с собой после чаепития с бабушкой

    Ранее во Владимире молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения, избил и изнасиловал 16-летнюю школьницу.

    Автор: Катерина Тимошенская
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