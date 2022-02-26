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Детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в зоопарке Москвы

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 20:28
Общество
Детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в зоопарке Москвы
mos.ru  /  Пресс-служба Московского зоопарка / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 26 февраля. Детеныш мексиканского ядозуба вылупился в Московском зоопарке: эти рептилии занесены в Международную Красную книгу.

Ядозубы являются единственными ядовитыми ящерицами на планете. При этом в их семейство входит всего два вида: мексиканский и аризонский.

«Чтобы рептилии регулярно приносили потомство, нужно обеспечить им комфортные условия, максимально приближенные к естественным. Наши герпетологи сделали все, чтобы эскорпионы чувствовали себя в своем террариуме как дома. И их работа не прошла даром — на свет появился здоровый, крепкий малыш. Он пополнил резервную популяцию редкого вида», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в зоопарке Москвы
mos.ru / Пресс-служба Московского зоопарка / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Малыша можно увидеть в вольере экспозиции «Удивительный мир рептилий». Его пол пока трудно определить. До шести лет ящерица будет расти, после чего наступит период зрелости.

Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка ранее пришел в восторг от подаренного ему пледа. Такой приятный презент Бату сделал житель Оренбурга.

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