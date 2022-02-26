Жители Москвы собрали 67 тысяч различных товаров для беженцев из ДНР и ЛНР

Москва, 26 февраля. Москвичи присоединились к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Жители российской столицы уже собрали около 7 тонн продуктов и 67 тысяч различных товаров для эвакуированных из ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«На сегодняшний день москвичи принесли более 67 тыс. разнообразных товаров, около 7 тонн продуктов и свыше 1730 л воды», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сборе гуманитарной помощи принимают участие и представители бизнес-сообщества. Например, некоторые торговые сети доставили в центр сбора продукты, посуду, предметы первой необходимости и товары для детей.

Из Ленинградской области в Ростов-на-Дону ранее доставили большую партию гуманитарной помощи для беженцев. Жители Донбасса выразили россиянам свою искреннюю признательность.

Вынужденная спецоперация России в Донбассе началась для предотвращения агрессии украинских властей, направленной на жителей ЛДНР. Президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.