Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали имя детенышу яка в Московском зоопарке

Москва, 25 февраля. Детенышу домашнего яка, который родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском, выбрали имя, говорится на странице учреждения в соцсети Instagram.

Голосование проходило среди жителей Москвы на портале «Активный гражданин». Участниками опроса стали более 167 тыс. человек. В результате маленькой самке домашнего яка выбрали имя Звездочка, так как на лбу малышки есть белое пятно. В зоопарке напомнили, что детеныш появился на свет в декабре 2021 года.

В конце января в Московском зоопарке родился еще один як. Сейчас малыш набирается сил. В течение шести месяцев он будет питаться молоком матери, пока не сможет перейти на ветки, злаковые мюсли и траву.