Три московских аэропорта отменили или задержали порядка 160 рейсов

Москва, 25 февраля. Около 160 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно информации сайта, на 07:19 по московскому времени пятницы во Внуково задержаны 13 рейсов и отменены 58 рейсов. В Домодедово отменили 16 рейсов, семь задержали, в Шереметьево семь рейсов задержаны и 60 отменены.

Утром 24 февраля Росавиация приостановила работу аэропортов в ряде российских городов. Такое решение связано с начавшейся военной спецоперацией по демилитаризации Украины. В связи с этим в четверг были отменены и задержаны свыше 260 рейсов.