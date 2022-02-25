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Три московских аэропорта отменили или задержали порядка 160 рейсов

Общество
Три московских аэропорта отменили или задержали порядка 160 рейсов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Около 160 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно информации сайта, на 07:19 по московскому времени пятницы во Внуково задержаны 13 рейсов и отменены 58 рейсов. В Домодедово отменили 16 рейсов, семь задержали, в Шереметьево семь рейсов задержаны и 60 отменены.

Утром 24 февраля Росавиация приостановила работу аэропортов в ряде российских городов. Такое решение связано с начавшейся военной спецоперацией по демилитаризации Украины. В связи с этим в четверг были отменены и задержаны свыше 260 рейсов.

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