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Полиция установила личность сбившего школьника водителя в Новой Москве

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 23:59
Происшествия
Полиция установила личность сбившего школьника водителя в Новой Москве
pixabay.com

Москва, 24 февраля. Водитель, сбивший ребенка на Калужском шоссе в Новой Москве, задержан. На допросе он объяснил свои действия, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Виновник аварии сказал, что во время поворота на территории торгового центра он совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, управляя транспортным средством Kia Rio. Причиной дорожно-транспортного происшествия, по его словам, стал яркий солнечный свет. При этом он пояснил, что по этой же причине скрылся с места ДТП, так как не заметил самого факта произошедшего.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят административное расследование. По предварительным данным, у потерпевшего диагностирован ушиб ноги. Его жизни ничего не угрожает.

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