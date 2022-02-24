Полиция установила личность сбившего школьника водителя в Новой Москве

Москва, 24 февраля. Водитель, сбивший ребенка на Калужском шоссе в Новой Москве, задержан. На допросе он объяснил свои действия, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Виновник аварии сказал, что во время поворота на территории торгового центра он совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, управляя транспортным средством Kia Rio. Причиной дорожно-транспортного происшествия, по его словам, стал яркий солнечный свет. При этом он пояснил, что по этой же причине скрылся с места ДТП, так как не заметил самого факта произошедшего.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят административное расследование. По предварительным данным, у потерпевшего диагностирован ушиб ноги. Его жизни ничего не угрожает.