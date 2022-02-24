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Десятки благотворительных организаций Москвы приняли участие в сборе помощи донбассцам

Общество
Десятки благотворительных организаций Москвы приняли участие в сборе помощи донбассцам
Пресс-служба КРО «ЕР»

Москва, 24 февраля. Жители Москвы и десятки благотворительных организаций собрали более трех тонн гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик .

Неравнодушные москвичи приносили продукты, средства гигиены и одежду, сообщила президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

«"Дом милосердия" в связи с событиями в Донбассе стал пунктом приема благотворительной помощи для беженцев, которую оказывают москвичи, жители России и благотворительные организации. К нам с пятницы везут продукты питания, средства перевязки, средства гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости», — пояснила Демичева.

Все привезенные средства в организации аккумулируют и распределяют между нуждающимися. Демичева попросила москвичей пока не привозить продукты, которые нужно хранить в холодильнике.

Автомобили с волонтерами от патриотического центра «Ленинградский доброволец» привезли груз в пансионат «Красный десант», который находится на побережье Азовского моря неподалеку от Таганрога. Это гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса.

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беженцы донбасс гуманитарная помощь
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