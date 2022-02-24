Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 20:37
20:37
Происшествия
Рейсовый автобус насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Калининград – Светлогорск
20:36
ФАН-ТВ
Жителей граничащего с Украиной города Армянск эвакуируют в Красноперекопск
20:36
Экономика
Власти Великобритании намерены запретить экспорт всех товаров двойного назначения в РФ
20:35
Политика
«Мы не видели такого в Европе 75 лет»: Шольц выступил с обращением к немцам
20:35
Экономика
Великобритания ввела санкции против председателя «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова
20:35
Политика
Премьер Индии Моди провел телефонный разговор с Путиным
20:34
Экономика
Джонсон: Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики»
20:34
Политика
Российский генерал заявил о бегстве иностранных инструкторов с Украины
20:32
Общество
Пассажиры отмененных рейсов на юг России могут вернуть деньги или обменять билеты
20:31
Политика
В СБ ООН анонсировали голосование по проекту резолюции по ситуации в Донбассе
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей

Общество
Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей
Ruptly

Москва, 24 февраля. Посетители не смогут приходить на Останкинскую телебашню в российской столице. Ограничение на вход действует с 24 февраля.

О дате открытия будет сообщено дополнительно, говорится на сайте Останкинский телебашни. Организаторы экскурсий приносят гражданам извинения за доставленные неудобства. Тем, кто успел приобрести билеты, рекомендовано обратиться по номеру телефона +7(495)9266111.

Федеральная служба охраны РФ (ФСО) опровергла сообщения о якобы закрытии Красной площади в Москве для посещения. Эта территория не перекрывалась. Некоторые СМИ, сообщавшие о перекрытии, ссылались на очевидцев.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей
туристы москва телебашня
Комментировать