Останкинская телебашня в Москве приостановила работу для посетителей

Москва, 24 февраля. Посетители не смогут приходить на Останкинскую телебашню в российской столице. Ограничение на вход действует с 24 февраля.

О дате открытия будет сообщено дополнительно, говорится на сайте Останкинский телебашни. Организаторы экскурсий приносят гражданам извинения за доставленные неудобства. Тем, кто успел приобрести билеты, рекомендовано обратиться по номеру телефона +7(495)9266111.

Федеральная служба охраны РФ (ФСО) опровергла сообщения о якобы закрытии Красной площади в Москве для посещения. Эта территория не перекрывалась. Некоторые СМИ, сообщавшие о перекрытии, ссылались на очевидцев.