ФСО опровергла сообщения о перекрытии Красной площади в Москве

Москва, 24 февраля. Красная площадь в российской столице доступна для посещения, заявили представители Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

Эта территория не перекрывается. В Сети ранее появились сообщения о якобы закрытии для посещения Красной площади в Москве. Некоторые СМИ ссылались на очевидцев, сообщивших о подобном. Однако информация о перекрытии не подтвердилась.

Ранее стало известно об эвакуации посетителей из крупнейшего магазина российской столицы. В Сети появилось видео, как москвичей и гостей столицы просят покинуть ГУМ. Причина подобного не сообщается.