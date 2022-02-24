МИД Украины заявил о начале эвакуации посольства из Москвы

Москва, 24 февраля. Министерство иностранных дел Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило для проведения консультаций и начало эвакуацию посольства в Москве, сообщается на официальном сайт ведомства.

Также в сообщении на сайте отмечается, что президент Владимир Зеленский поддержал предложение ведомства о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев уже начал соответствующую процедуру.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на вопрос о возможности разрыва дипотношений с РФ заявил, что решение не должно быть «эмоциональным». В МИД России считают разрыв дипломатических отношений логичным продолжением русофобской политики Киева.