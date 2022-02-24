Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 16:04
16:03
Происшествия
Один человек пострадал после падения снарядов ВСУ в Белгородской области
16:03
Политика
Макрон: санкции против России затронут экономическую, оборонную и энергетическую сферы
16:03
Общество
Комитет «Россия-Донбасс» призвал официальный Киев явиться с повинной к украинскому народу
16:02
Общество
Власти Крыма ввели режим повышенной готовности на территории воинских частей
16:01
Экономика
ЕК: новые санкции должны замедлить экономическое развитие России
16:00
Армия
Социолог Копатько: жители Харькова и Одессы пока не могут дать оценку событиям в Донбассе
16:00
Общество
Более 10 приграничных районов Ростовской области приостанавливают работу детсадов
15:58
Весь мир
Инициатива суданского лидера Мухаммада Дагло примирила племена на востоке страны
15:56
Общество
Ростовская область привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка у границы
15:55
Армия
Погранслужба Украины готова перебросить сотрудников на запасные позиции
Все новости

МИД Украины заявил о начале эвакуации посольства из Москвы

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:20
Общество
МИД Украины заявил о начале эвакуации посольства из Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Астапчик

Москва, 24 февраля. Министерство иностранных дел Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило для проведения консультаций и начало эвакуацию посольства в Москве, сообщается на официальном сайт ведомства.

Также в сообщении на сайте отмечается, что президент Владимир Зеленский поддержал предложение ведомства о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев уже начал соответствующую процедуру.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на вопрос о возможности разрыва дипотношений с РФ заявил, что решение не должно быть «эмоциональным». В МИД России считают разрыв дипломатических отношений логичным продолжением русофобской политики Киева.

Вернуться назад
Все новости / Общество / МИД Украины заявил о начале эвакуации посольства из Москвы
донбасс москва мид украины посольство украины
Комментировать