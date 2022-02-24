Людей из ГУМа на Красной площади в Москве экстренно эвакуируют

Москва, 24 февраля. Видео эвакуации из столичного ГУМа появилось в социальных сетях. Его сняли очевидцы.

В полицию Москвы и в МЧС информация об эвакуации пока не поступала. Спасатели на место не выезжали. Тем не менее источник Федерального агентства новостей подтвердил факт эвакуации посетителей из крупного торгового комплекса российской столицы. Сотрудница магазина сообщила, что все покидают ГУМ, но пока непонятно, по какой причине.

«Непонятно пока, то ли это учения, то ли звонок», — сказала девушка.

Анонимы ранее «заминировали» все районные суды Москвы. В ряде объектов объявляли эвакуацию. По факту произошедшего экстренные службы приступили к проверке.