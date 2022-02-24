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Более 160 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 09:19
Общество
Более 160 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
pxhere.com

Москва, 24 февраля. Московские аэропорты задержали или отменили более 160 рейсов, согласно данным онлайн-табло.

Лидером по числу отмененных рейсов стала воздушная гавань Шереметьево. На юге России 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Уточняется, что авиаперелеты прекратили в воздушных гаванях Геленджика, Анапы, Краснодара, Орла, Курска, Брянска, Воронежа и Симферополя.

Авиационные власти России рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим временно не прибывать в вышеуказанные аэропорты.

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