Электрический грузовик EVM PRO показали на выставке в Москве

Москва, 23 февраля. Россиянам презентовали электрогрузовик EVM PRO, созданный на базе «УАЗ Профи».

Петербургский автопроизводитель «Электромобили Мануфэкчуринг рус» показал публике новую разработку под названием EVM PRO. Машина разрабатывается на основе «Уазика».

Модель примечательна тем, что включает в себя исключительно российские комплектующие. На данный момент технические характеристики машины остаются в тайне. Известно, что проехать на одном заряде аккумулятора у водителей экземпляра получится до 300 километров. Масса двигателя авто составляет 50 кг.

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Общая масса транспортного средства достигает 3,5 тонны. Грузоподъемность EVM PRO равняется 1 тыс. кило. Силовой агрегат модели легче, чем мотор Volkswagen ID.3 весом 90 кг, но более тяжелый, чем Quark шведской Koenigsegg массой 30 кг.

EVM PRO обладает собственной бортовой электроникой, а также программным обеспечением. Грузовик оснащается комплексом автономного отопления, кондиционером и функцией прогрева батареи. Электрокары планируют собирать на предприятии в Москве. Проектная мощность завода — 1 тыс. машин в год, производство должно стартовать в третьем квартале.

Недавно Фонд известного миллиардера из США Джорджа Сороса инвестировал порядка 2 млрд долларов в производство электромобилей марки Rivian.