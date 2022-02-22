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Глава Подмосковья ввел режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 18:45
Общество
Глава Подмосковья ввел режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 22 февраля. Режим повышенной готовности начал действовать на территории Московской области в связи с массовым прибытием беженцев из Донбасса.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно документу, режим повышенной готовности будет действовать в регионе с 22 февраля по 31 марта.

«Правительству Московской области организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области», — говорится в тексте постановления.

Подмосковье ранее подготовило около 1500 мест, чтобы принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По словам Воробьева, беженцам будет оказана максимальная поддержка.

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