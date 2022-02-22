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Вильфанд назвал температурные показатели в Москве максимальными с начала года

Общество
Вильфанд назвал температурные показатели в Москве максимальными с начала года
Невские Новости  /  Екатерина Богданова

Москва, 22 февраля. Самая высокая в этом году температура зафиксирована в Москве 22 февраля. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеостанции Гидрометцентра зафиксировали максимальные температурные показатели в столице России. Так, в Москве столбики термометров превысили отметку в пять градусов. Такая же ситуация наблюдается и в Подмосковье.

«Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове — 5,7 градусов, в Москве на Балчуге — 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ — 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее синоптик призвал российских автомобилистов повременить со сменой резины. Снег на улицах начал постепенно сходить, однако погода все еще не подходит для перехода на летние шины.

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