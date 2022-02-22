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Губернатор Подмосковья Воробьев не намерен вводить режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев не намерен вводить режим ЧС из-за беженцев из Донбасса
mosreg.ru  /  Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев

Москва, 22 февраля. Правительство Московской области не планирует объявлять режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с притоком эвакуированных жителей Донбасса.

Некоторые российские регионы приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации для помощи эвакуированным из Донбасса гражданам. Однако власти Подмосковья не планируют следовать такому сценарию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы не собираемся вводить режим ЧС. У нас все планово, все службы работают, взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости», — объяснил губернатор.

Волонтеры в Подмосковье постоянно принимают беженцев из Донбасса, среди которых много детей. Добровольцы рассказали, что несовершеннолетние легче переносят эвакуацию, чем взрослые.

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донбасс подмосковье воробьев
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