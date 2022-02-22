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Специалисты «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Общество
Специалисты «Мосгаза» провели профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
Prt Scr youtube.com  /  ТВ-Бердянск

Москва, 22 февраля. Предпраздничную профилактику Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата провели в российской столице. Об этом сообщил корреспондент ФАН с места событий.

Специалисты проводят техобслуживание Вечного огня в Александровском парке один раз в месяц и дополнительно перед 23 февраля. На время проведения работ пламя переносят на временную горелку.

Обслуживанием Вечного огня занимаются специалисты «Мосгаза». Впервые его зажгли 8 мая 1967 года и с тех пор им занимается данная компания. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому огонь не смогут потушить дождь или снег.

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В преддверии праздника с поздравлением выступил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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видео 23 февраля профилактика вечный огонь
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