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Аэропорт Шереметьево подготовили к встрече «золотого рейса» с олимпийцами из Пекина

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 16:09
Спорт
Аэропорт Шереметьево подготовили к встрече «золотого рейса» с олимпийцами из Пекина
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Участники ОИ-2022 в Пекине прибудут в Шереметьево ориентировочно в 18:33 по московскому времени. Терминал С подготовили ко встрече «золотого рейса».

По всему терминалу звучат приветственные аудио-обращения, на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России. Олимпийцев встретят болельщики, представители молодежных организаций и журналисты.

Все службы Шереметьево, Аэрофлот и члены Олимпийского комитета России (ОКР) делают все, чтобы качественно и оперативно обслужить рейс, сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

На борту самолета, в том числе находятся лыжник Александр Большунов, чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, хоккеисты, выигравшие серебро Олимпиады. Ожидается, что самолет с олимпийцами приземлится в столице в 18:33. Однако в аэропорту отметили, что время прилета может измениться.

Раннее комментатор Дмитрий Губерниев, который также находится на борту «золотого рейса», рассказал по какой причине задерживается вылет самолета из Китая.

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