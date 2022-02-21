Первые беженцы из Донбасса приедут в Подмосковье 22 февраля

Москва, 21 февраля. Около 1500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Московскую область 22 февраля, заявил глава региона Андрей Воробьев.

Гражданам окажут необходимую помощь. Для беженцев подготовят спальные места, а также обеспечат их горячим питанием и медицинской помощью. В Подмосковье ранее заявили о планах направить гуманитарную помощь в Ростовскую область, где находится большая часть беженцев из Донбасса.

Всего почти 30 российских регионов готовы принять выходцев из Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим в ряде субъектов РФ объявлен режим ЧС. Беженцев размещают в гостиницах, пансионатах, детских лагерях и других подобных объектах.