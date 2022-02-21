Вильфанд предупредил москвичей о «скучной погоде» в первой половине недели

Москва, 21 февраля. Первая половина наступившей недели в Москве отличится «скучной» погодой: столбики термометров будут варьироваться в диапазоне двух-пяти градусов тепла, ожидается также мокрый снег и дождь. Подробнее об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что порывы ветра будет достигать 17 м/с, однако уже с 24 февраля потоки воздуха и осадки пойдут на спад. Со второй половины недели атмосферное давление начнет расти, но тепло сохранится.

«В течение первой половины недели будет теплая погода с температурой на восемь-девять градусов выше нормы. Дневные температуры ожидаются плюс два-пять градусов, ночные - от минус одного до плюс двух градусов... Вот такая однородная и скучная погода», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

В то же время уже с четверга ночи в столице станут прохладнее прежних. Погода будет «комфортнее», а днем по-прежнему сохранится аномальное тепло, подытожил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд не исключил, что в Москве может резко похолодать в марте. По его словам, теплая весенняя погода придет в столичный регион не раньше середины месяца.