Девять автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве

Москва, 20 февраля. Массовая авария произошла на Каширском шоссе. На автодороге столкнулись по меньшей мере девять автомобилей, сообщили в московских экстренных службах.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. По данным РЕН ТВ, движение в районе дорожно-транспортного происшествия ограничено. На месте продолжают работать сотрудники полиции.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной массовой автоаварии. Правовая оценка всем участникам ДТП будет дана по прошествии проверки уполномоченных органов.

На днях Toyota Camry протаранила магазин на Новослободской улице в Москве. В результате ДТП несколько человек получили травмы.