Перманентная весна сохранится в Москве на предстоящей неделе

Москва, 20 февраля. Первая половина предстоящей недели в Москве пройдет под влиянием североатлантического циклона «Антониа», сообщили в погодном центре «Фобос».

В столице на предстоящей неделе сохранится перманентная весна, передает РИА Новости. Столбики термометров днем покажут жителям Москвы до +5 градусов, что выше нормы, ночью ожидается от 0 до +2 градусов, согласно прогнозам синоптиков.

Жители Москвы могут увидеть первые подснежники, которые расцвели в середине февраля на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Цветы распустились 18 февраля и стали первым проявлением наступления весны.