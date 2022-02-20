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Перманентная весна сохранится в Москве на предстоящей неделе

Общество
Перманентная весна сохранится в Москве на предстоящей неделе
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 20 февраля. Первая половина предстоящей недели в Москве пройдет под влиянием североатлантического циклона «Антониа», сообщили в погодном центре «Фобос».

В столице на предстоящей неделе сохранится перманентная весна, передает РИА Новости. Столбики термометров днем покажут жителям Москвы до +5 градусов, что выше нормы, ночью ожидается от 0 до +2 градусов, согласно прогнозам синоптиков.

Жители Москвы могут увидеть первые подснежники, которые расцвели в середине февраля на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Цветы распустились 18 февраля и стали первым проявлением наступления весны.

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