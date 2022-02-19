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Аналитики Knight Frank зафиксировали рост продаж апартаментов в «Москва-Сити»

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:03
Экономика
Аналитики Knight Frank зафиксировали рост продаж апартаментов в «Москва-Сити»
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 19 февраля. Объем продаж апартаментов в «Москва-Сити» увеличился на 47% в 2021 году. Такие данные представили в компании Knight Frank.

На первичном рынке ММДЦ «Москва-Сити» по итогам минувшего года была заключена 341 сделка. Это на 47% превышает число продаж 2020 года и на 11% выше уровня 2019 года.

Рекордным для кластера стал четвертый квартал 2021 года за счет высоких объемов реализации в башне «Око». Также, по данным экспертов, в первом полугодии активному интересу к «Москва-Сити» способствовали низкие ставки по ипотеке и вкладам.

Общий бюджет реализованных лотов в 2021 году достиг 25,8 млрд рублей — вдвое выше результата 2020 года. Средняя цена проданного апартамента поднялась с 50 до 76 млн рублей — на 51% за год. Наивысшей популярностью пользовались лоты площадью 50-100 квадратных метров, на которые пришлось 63% всех сделок. Еще 16% составили лоты площадью 100-150 «квадратов».

Спрос на новостройки в Москве стал рекордным по итогам января. Покупателей не отпугнули высокая стоимость жилья и растущая ипотека.

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