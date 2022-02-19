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Автоматы для приготовления пиццы появились на станции метро «Пушкинская» в Москве

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 19:37
Общество
Автоматы для приготовления пиццы появились на станции метро «Пушкинская» в Москве
telegram.org  /  Дептранс Москвы

Москва, 19 февраля. Аппараты по изготовлению пиццы, так называемые пиццематы, появились в Москве на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции метро «Пушкинская». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Жители и гости столицы смогут получить свежеиспеченную пиццу в специальном автомате. На ее готовку аппарату требуется всего три минуты. При этом покупатели смогут увидеть весь процесс приготовления, от смешивания муки с водой до выпекания в печи.

«Самый вкусный пилотный проект прямо из Италии совсем скоро начнет работать на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции «Пушкинская»», — говорится в сообщении дептранса.

Затем по окончании пиццемат выдаст готовый заказ в коробке, чтобы можно было забрать его с собой и перекусить в любой момент. Таким образом, пассажиры получат возможность круглосуточно перекусить во время ожидания на вокзале или перехватить пиццу при поездке в метро.

Ранее стало известно, что на станции «Марьина Роща» построят самый длинный эскалатор в Москве. Его длина будет достигать 135 метров.

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